نصيحة أحمد زاهر لجمهوره تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار الفنان أحمد زاهر الكثير من الجدل بين جمهوره بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يوجّه نصيحة غريبة إليهم، حيث طالبهم بعدم التسامح وبضرورة الرد على مَن يخطئ في حقهم.

وقال زاهر: "رد الغلط بالغلط في وقت غلط مش غلط عشان السكوت على الغلط بيتفهم غلط".

وتفاعل مع نصيحة زاهر عدد كبير من الجمهور بين مؤيد لكلامه بضرورة الرد على كل من يتجاوز في حق أحد، ومؤكد أن زاهر بهذه الرسالة ينشر مبدأ عدم التسامح بين الناس... والمفروض أنه قدوة للناس ولا يجوز أن يشجّعهم على مثل تلك الأفعال.

من ناحية أخرى، بدأ أحمد زاهر تصوير مسلسل "نعمة الأفوكاتو" والذي تعود من خلاله الفنانة مي عمر للتعاون مع زوجها المخرج محمد سامي، حيث من المقرر أن يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل، ويشارك في بطولته: أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس...، وهو من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

قد يهمك أيضا:

رسالة دعم من احمد زاهر لطلاب الثانوية العامة لمواجهة كورونا

احمد زاهر ودينا الشربيني من كواليس فيلم يوم 13