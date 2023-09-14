بيومي فؤاد يكشف للمرة الأولى تفاصيل أزمته الصحية ونصيحة عادل إمام له

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدّمه الإعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر، عبّر الفنان بيومي فؤاد عن سعادته بما يقال عنه إنه سبب في إسعاد الجمهور.

وقال بيومي: "نعمة من ربنا أكون سبب في إسعاد أو بهجة الناس وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه وطموحي عمره ما راح للحتة دي".

وحول أزمته الصحية وسبب إعلانه عن سفره الى الخارج لتلقي العلاج، قال: "كنت تعبت من أربعة أشهر وأعلنت إني هريح شوية وهسافر وكم كبير من الناس كلموني يطمنوا عليا وكنت مسافر للخارج عشان أخس لأني برفض العمليات وبخاف من البنج بس مسافرتش".

وأضاف: "أنا اتشهرت على كبر ومكنتش أحلم أبقى مشهور والمسرح مهما عظم جمهوره مش هيبقى زي التلفزيون في البيت ولا السينما".

وأكد أن "وش في وش" هو أصعب فيلم قدّمه هذا الموسم، ولكن دور "عزيز" الذي جسّده فيه هو الأقرب إليه، قائلاً: "الفيلم لوكيشن واحد وكنت فاكر إنه أسهل فيلم ولكن طلع الأصعب". وأضاف: "الصعوبة إنه كان ممكن يبقى عندي تصوير من الصبح لليل ومعنديش ولا مشهد ولا كلمة لكن الكاميرا شايفاني وملتزم بالوجود... كنت براهن على نجاح الفيلم مع محمد ممدوح وأمينة خليل لأننا تعبنا فيه جداً".

واستطرد بيومى فؤاد بالقول: "من أيام ما كنت بعمل جمعية علشان أدخل عيالي المدرسة عمري ما اشتغلت أعمال دون المستوى".

وعن النصيحة التي وجّهها إليه "الزعيم" عادل إمام بشأن انتقاء الأعمال الفنية التي يشارك فيها، وتجاهل تطبيقها، قال بيومي فؤاد: "الزعيم عادل إمام قال لي خلي لأ في قوة أيوة مش أي حاجة توافق عليها، ودي نصيحته ليَّ بس أنا مش عارف أقول لأ، أقول لأ إزاي لواحد حلف لي إنه أخد قرض علشان يعمل فيلم ولو الفيلم ما اتعملش هيتخرب بيته، فبقول له يلا وزي ما تيجي حتى لو هننزل الحفرة سوا واللي عايز يدفع يدفع ودا رزق عيالي واللي مش عايز يدفع يلا بقى هعمل إيه".

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