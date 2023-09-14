هدى المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي، متابعيها أحدث ظهور لها، وحازت الصور على إعجاب الجمهور.

ونشرت هدى الصور على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة بسيطة ومكياج أنيق.

وانهالت عليه التعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "المعنى الحقيقي للجمال، بموت فيكي، يا ناس جمالها، أجمل بنت في مصر، كتير بنحبك".

يذكر أن آخر أعمال هدى المفتي فيلم "حظك اليوم" الذي عرض على منصة "شاهد".

تدور أحداث فيلم "حظك اليوم" في إطار اجتماعي كوميدي، حول تورط 4 أصدقاء في سرقة تحفة نادرة، وشارك في بطولة العمل هدى المفتي، كريم قاسم، مروان يونس، طه دسوقي