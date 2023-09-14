فن ومشاهير

محمد نور يحتفل بعيد زواجه العاشر.. وهكذا علق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد نور بعيد زواجه العاشر، وقام بنشر فيديو يجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي التواصل "إنستجرام"

وعلق: "أحلى ١٠ سنين في حياتي الحمد لله عقبال ال ١٠٠ شكرا على كل حاجة حلوة".

يذكر أن الفنان محمد نور طرح أحدث أعماله الغنائية لصيف ٢٠٢٣ بعنوان "السهر للسهيرة" حصرياً على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "السهر للسهيرة" عمل غنائي إيقاعي باللهجة المصرية، يناسب أجواء الصيف والسهر.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

MO Nasa

MO Nasa

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