"ممكن نرد من غير غلط".. بشرى ترد على رسالة أحمد زاهر الغامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، للفنان أحمد زاهر الذي يوجه من خلاله رسالة غامضة، ردت عليه الفنانة بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"

وقالت بشرى: "طبعًا يا صاحبي، بس ممكن برضو نرد من غير غلط، الرد ممكن يكون بوقائع وبالحجة والبرهان، بس لازم يبقى البادي أظلم، المشكلة أن ساعات الناس تنسى رد الفعل وتعاقب على رد الفعل".

وكان الفنان أحمد زاهر، قد قال في الفيديو: "رد الغلط بالغلط في وقت غلط مش غلط عشان السكوت على الغلط بيتفهم غلط".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعرض حاليًا في جميع السينمات والفيلم بطولة مصطفى قمر، بسمة، بشرى، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.