ماذا قال بيومي فؤاد عن نصيحة عادل إمام له؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان بيومي فؤاد، عن نصيحة الزعيم عادل إمام له، مؤكدا أنه لم يقدم عملا فنيا دون المستوى.

وقال فؤاد، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن الزعيم سبق ووجه له نصيحة فيما يتعلق بالأعمال التي يقدمها وكيفية اختيارها، قائلا: "أستاذ عادل إمام قالي خلي لأ .. في قوة أيوه، بس أنا مش عارف أقول لأ".

وتابع، أنه لم يقدم عملًا فنيًا دون المستوى، ولكن عيبه الوحيد عدم انتقائه لأدواره، لافتا: "من أيام ما كنت بعمل جمعية عشان أدخل عيالي المدرسة عمري ما اشتغلت حاجة دون المستوى".

وأوضح، أنه يحرص على منافسة ذاته من خلال مشاركته بأكثر من فيلم، ولكن في الوقت ذاته هذا الأمر غير جيد، مؤكدًا أنه لابد من انتقاء الأعمال التي يقدمها.

ونوه أنه يتم استضافته في بعض الأعمال الفنية على أن يكون ضيف شرف ليتفاجأ بعدها أنه بطلًا للعمل، معقبًا: "بخاف انتقي أدواري ليزعلوا".

وتابع: "أنا اتشهرت على كبر ومكنتش أحلم أني أبقى مشهور وعمري ما حلمت باللي وصلت ليه وطموحي عمره ما وصل للحتة دي".

وأكد: "المسرح مهما عظم جمهوره مش هيبقى زي التلفزيون والسينما"، مضيفًا: "أنا بيتعرض ليا حاليًا ٥ أفلام ولسه فيه ٣ أفلام هيتعرضوا لاحقًا".

وأضاف: "أدعي أن الكوميديا لعبتي ويقال أني شاطر فيها، والدور الأقرب لي في الأعمال التي تعرض حاليا في هذا الموسم هو عزيز في وش في وش".