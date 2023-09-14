شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنانة الراحلة كريمان تتلقى واجب العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل عائلة الفنانة الراحلة كريمان العزاء بعد صلاة مغرب اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية

وأدت أسرة الفنانة كريمان، صلاة الجنازة عليها بعد صلاة ظهرأمس الأربعاء في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، بحضور عدد من عائلتها وأصدقائها وتم دفنها بمقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر.

وكان الخليج 365 انفرد بأول حوار وصور للفنانة كريمان بعد غياب واعتزال أمتد 55 عاما كشفت خلاله العديد من الأسرار عن مشوارها وأسباب غيابها واعتزالها وهى فى قمة جمالها وشبابها ونجوميتها.

وقالت الفنانة الكبيرة خلال حوارها لـ ”الخليج 365”: "اتدلعت شوية واشتغلت فى الفن فترة وبعدين قلت سلام عليكم وتركته بعد زواجى وإنجابى لابنى الوحيد شيرين، و أنا دلوقت جدة وعندى 4 أحفاد أكبرهم طبيبة صيدلانية والثانية خريجة إعلام والثالث يدرس فى الأكاديمية البحرية والصغير حبيب الكل فى ابتدائى، وابنى رجل أعمال وبعيد عن مجال الفن".

يذكر أن كريمان ولدت عام 1936 بالقاهرة لأب من جذور لبنانية وأم مصرية تركية، ودرست فى مدرسة الليسيه وظهر حبها للفن فى الطفولة، حيث عملت فى برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك فى المسرح المدرسى.

وشاركت فى العديد من الأفلام أبرزها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، وغيرها" وأطلق عليها الجمهور لقب قطة السينما ولكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.