شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست سيد فؤاد، مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن دورته الثالثة عشرة ستقام في الفترة من 9 إلى 15 فبراير 2024، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا للمهرجانات بوزارة الثقافة وتنسيقا مع مواعيد المهرجانات الأفريقية الأخرى.

وأضاف فؤاد أن فتح باب استقبال الأفلام من اليوم 15 سبتمبر حتى 25 نوفمبر 2023 لمسابقات الأفلام الطويلة (الروائية والتسجيلية) ومسابقة الأفلام القصيرة (روائية وتسجيلية وتحريك) ومسابقة أفلام الشتات الأفريقية الي جانب مسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وتحمل الدورة اسم المخرج المصري الكبير خيري بشارة، أحد أهم مخرجي الواقعية الجديدة في السينما المصرية، وبهذه المناسبة، يصدر المهرجان كتاب بقلم الناقد عصام زكريا عن أعمال بشارة السينمائية ورحلته الفنية والإنسانية المميزة.

كما أعلنت المخرجة عزة الحسيني، مؤسس ومدير المهرجان، أن المهرجان استقر على اختيار دولة مالي كسينما ضيف شرف هذه الدورة نظرا لتاريخها السينمائي الكبير حيث قدمت لإفريقيا والعالم سينمائيين كبار مثل سليمان سيسيه وشيخ عمر سيسوكو، وكذلك لوجود أجيال سينمائية شابة واعدة حيث تعد السينما في مالي أحد أهم روافد السينما الإفريقية.

ستقوم إدارة المهرجان أيضا بتكريم اسم المخرجة السنغالية الراحلة صافي فاي والتي تعد أول مخرجة سينمائية قادمة من دول جنوب الصحراء، حيث تميزت أفلامها بالتعبير القوي عن شخصية المرأة الإفريقية وواقع الفلاحين الأفارقة، وفي إطار هذا التكريم، سيصدر المهرجان كتابا عن الراحلة فاي بقلم الناقدين تيرنو ابراهام ونجيب ساجنا ورئيس شرف المهرجان النجم السينمائي الكبير محمود حميدة.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقيمه وتنظمه منذ عام 2011 مؤسسة شباب الفنانين المستقلين ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وبالشراكة مع وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة والخارجية وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ورعاة آخرين.