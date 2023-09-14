ميرنا وليد - بيروت - أذهلت المغنية العالمية الشهيرة شاكيرا المشاهدين والمتابعين حول العالم بإطلالتها على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز MTV بظهورها بفستان ذهبي بفماش ناعم لمّاع أظهر قوامها الممشوق وجاء مفتوحاً عند الظهر بربطات عند جوانبه والتي وصلت إليها برفقة ولديها.

ولم تكتف شاكيراً بإبهارنا بطلتها، كذلك خطفت الأنفاس في عرضها الغنائي والراقص على المسرح خصوصاص على أغنيتيها الشهيرتين "Whenever Wherever" و"Hips Don't Lie"، الذي أثبت أنها ملكة الاستعراض الأولى دون منازع.

الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء في نيوجيرسي ظهرت فيه شاكيرا وهي تؤدي رقصة شرقية بالسكاكين على المسرح، وحظيت بتفاعل حضور الحفل بما في ذلك النجمة العالمية تايلور سويفت، وكذلك قامت بإطلاقة زغرودة أعادت للأذهان أصلها اللبناني وعلق أحد املتابعين على مقطع فيديو انتشر لها وهي تزغرد بفرح :"

كما ظهرت في مقطع فيديو وهي تزغرد بفرح على المسرح، ولفت ذلك أنظار المتابعين، اذ قال احدهم: رجعت لأصلها اللبناني".

إشارة إلى أن شاكيرا نالت أهم جائزة في الحفل وهي جائزة مايكل جاكسون التكريمية لتصنع التاريخ كأول نجمة من أميركا الجنوبية تفوز بالجائزة.

كانت هذه تفاصيل خبر شاكيرا تهزّ العالم بخصرها وزغرودة لبنانية لها بحفل VMAs-بالفيديو والصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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