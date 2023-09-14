ليال عبود تستمتع بآخر أيام الصيف على البحر ببيكيني أزرق منقط-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة اللبنانية ليال عبود أن تمضي آخر أيام الصيف في الاستجمام على البحر وذلك لأن أيلول يحمل في نهايته نفساً خريفياً.

واختارت ليال بيكيني مؤلف من قطعتين ظهر منه الجزء العلوي فقط وجاء باللون الأزرق المنقط بالأسود وظهر جمال قوام ليال إضافة إلى النمش الذي زيّن جسمها.

واختارت ليال وضع نظارات شمسية سوداء بعدسات مستديرة لتقي عينيها أشعة الشمس.

وقد شاركت ليال عدداً من الصور في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي وثقت فيه نهارها الممتع على البحر وأرفقتها ببيت للشاعر محمود درويش كتعليق على الصور فكتبت :"كم من موجةٍ سرقتْ يديكَ"، كما أغلقت ليال خاصية التعليقات.



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