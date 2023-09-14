جينيفر لوبيز تتألق في عرض أزياء رالف لورين في نيويورك-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حرصت نجمة الغناء الأميركية الشهيرة جينيفر لوبيز على حضور عرض أزياء المصمم رالف لورين في نيويورك ضمن أسبوع الموضة وذلك بعد غياب لأربع سنوات، كذلك تواجد به عدد كبير من المشاهير من حول العالم.



وتألقت جاي لو بفستان "بوهيمي" من توقيع رالف لورين، وجاء التصميم بكمّين منتفخين مع توب شفّافة وتنورة مؤلفة من طبقات عديدة بتدرّجات ألوان الباستيل، وبحزام عريض يحمل اسم الدار، كما اختارت لوبيز أن تكمل الإطلالة باعتمارها قبعة من اللون الكاكي وانتعالها حذاءاً نسائياً وردي اللون، وتزيّنت بقطع من المجوهرات الفضّية البرّاقة عبارة عن قلادة كبيرة الحجم، وعدد من الخواتم الماسية.

وتتمحور تصاميم رالف لورين الجديدة لموسم ربيع 2024 حول نوع جديد من الرومانسية بمزيج من الأناقة ودقة التفاصيل"، بحسب تعريف المصمّم العالمي.