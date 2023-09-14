زينب العسكري تثير موجة سخرية في ردها على سعود القحطاني حول سر جمالها

ميرنا وليد - بيروت - علقت الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري على تساؤل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني خلال بث مباشر جمعهما مستغرباً فيه كيف أن ملامح وجهها لم تتغير وكأنها لم تكبر أبداً، لتجيبه قائلة :"داخلي طفلة"، وكان هذا الجواب مفاجئاً لـ سعود كما للعديد من متابعي العسكري الذين اعتبروا أنها تتهرب من قول الحقيقة وهي انها بالتأكيد كغيرها من النجمات خضعت لعمليات وإجراءات تجميلية ولا يعقل أن التقدم في السن لم يتزك أثره على بشرتها ووجهها.



وكان رد العسكري كالتالي :"من الله.. لأن أنا من الداخل طفلة، لا أحقد على أحد وأنام وأنا مرتاحة ولا أتكلم على أحد"، مضيفة :"هالأشياء ترى مأثرة فيني نفسياً.. فمن داخلي مثل الأطفال شوفت الأطفال كيف يتعاملون بنفس حلوة؟ أنا كده".

وتعرّضت زينب العسكري لسيل من الانتقادات في التعليقات على الفيديو نذكر منها :"لا والله عمليات تجميل من اخذت الشيخ.. كل ما احتركت وحده قالت ما احقد وما احقد.. الا قولي عمليات شد وحقن ونفخ وعقب فلتر"، وسخر آخر في تعليقه قائلا: "متزوجة امير الشارقة القاسمي اكيد ماعندها وقت تحقد".

وكانت العسكري اعتزلت التمثيل في عام 2009 وتزوجت من الاماراتي عبدالله بن سالم القاسمي وأنجبت منه 3 فتيات.