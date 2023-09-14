محمد الترك يشكو من امتناع دنيا بطمة عن تطمينه على بناته بعد زلزال المغرب

ميرنا وليد - بيروت - يعاني المنتج البحريني محمد الترك من القلق على ابنتيه غزل وليلي روز من الفنانة المغربية دنيا بطمة وذلك إثر وقوع زلزال المغرب المدمر من دوم أن يتمكن من التواصل معهما وذلك لأن طليقته لا تتواصل معه.



وعبّر الترك عن خوفه على مصير ابنتيه وانزعاجه من بطمة وذلك في منشور لها بصفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي حيث كتب :"جسبي الله ونعم الوكيل"، أضاف :"يا رب اني أستودعك بناتي غزل وليلى روز يا رب احفظهم”.

وتابع الترك: "حسبي الله ونعم الوكيل ووكلت أمري لله، أحد بس يطمني عليهم".

هذا في وقت كانت دنيا بطمة قد غيرت صورة ملفها الشهصي بصفحتها الرسمية في موقع للتواصل الاجتماعي مستعيضة عن صورتها بصورة ذات خلفية سوداء مكتوب عليها :"حداد على أرواح موتانا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما طالبت الفنانة المغربية بفتح حساب وطني مخصص لضحايا ومتضرري زلزال المغرب، مؤكدة أنها على أتم الاستعداد للمساهمة في تقديم المساعدة.