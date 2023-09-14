موقف إنساني.. تامر حسني يطالب بـ التضامن مع الشعب الليبي والمغربي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان تامر حسني، عن حزنه من الكارثة التي لحقت بالشعب الليبي والعراقي والتي نتج عنها وقوع الضحايا والمفقودين.

,دعم الفنان تامر حسني أهالي الشعب المغربي والليبي من خلال حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مساء الخير عليكم شبابنا وكل أهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب و ليبيا و أكيد كلنا في أشد حالات الحزن و نفسنا نعمل حاجة، كلامي للّي قادر .. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لأهالينا و اخواتنا".

وتابع: "مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري بجد ناس ليهم الجنة أن شاء الله أنا فخور بيهم أوي و بحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الإنسانية و كل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الإنسانية، الحقيقة أن أنا بمشيئة الله دايماً معاهم في كل أزمة بتقابل مصر أو أي شعب عربي بس أكيد أنا مش كفاية.. أتمنى من كل مصري إنه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي و يحاول يقدم أي دعم و لو بسيط ليهم".

وأضاف: " أتمنى أن اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم وعرف دورهم و إزاي بـ يخاطروا بحياتهم عشان سلامة وإنقاذ البشر هيبصلهم بنظرة عظيمة تانية من قلبي كل المواساة لاهالينا في المغرب و ليبيا و من أرض مصر بـ نقولكم كل مصر معاكم و خالص تعازينا لأسر الضحايا من أهالينا وكل الدعاء لعودة و سلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم و يحفظكم و يحفظ أمتنا العربية.