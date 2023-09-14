أول تعليق من محامي شيرين عبد الوهاب عن مشاركتها في the voice



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تداول رواد صفحات موقع فيسبوك، أنباء عن عودة برنامج المواهب "ذا فويس"، ومشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد غياب 8 سنوات.

وأكد بعض رواد صفحات موقع التواصل، أن لجنة التحكيم للموسم الجديد، تضم كل من الفنان محمد حماقي، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، والفنان العراقي ماجد المهندس، بالإضافة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب.

الخبير القانوني حسام لطفي "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رد على سؤال عن حقيقة تعاقد المطربة، للمشاركة في البرنامج الشهير، وقال:"ما يتردد ليس مؤكدا حتى الآن".

الفنانة شيرين عبد الوهاب، شاركت في لجنة تحكيم البرنامج، مع كل من المطرب العراقي كاظم الساهر، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني، و المطرب التونسي صابر الرباعي، في أول 3 مواسم لعرضه، وكان آخرها الموسم الثالث عام 2015.

ومن ناحية أخرى، تصدر محكمة القاهرة الإقتصادية، الأسبوع المقبل، الحكم النهائي، في الاستئناف المقدم من محامي المطربة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر بإلزامها بسداد 5 مليون جنيه، تعويضا لصالح شركة روتانا.