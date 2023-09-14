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بالصور| أبطال فيلم "عنب" يحتفلون بانطلاق تصوير العمل مع المنتجة رشا الظنحاني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل صناع "عنب" بانطلاق تصوير الفيلم، بحضور أبطال العمل، منهم الفنانة أيتن عامر، الفنان إسلام إبراهيم، الفنان محمود الليثي، الفنان توني ماهر، مع المنتجة رشا الظنحاني.

وسيطر على اليوم أجواء من السعادة، وقاموا بتقطيع تورتة العمل، احتفالا بانطلاق التصوير.

يشار إلى أن فيلم عنب من إنتاج شركة رشا برودكشن، المنتجة رشا الظنحاني، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من تصويره، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا.

ويشارك في فيلم عنب أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم سيناريو وحوار يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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