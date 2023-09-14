محمد رمضان يتسلم شقته الفاخرة في الرياض: "اللهم احفظ شعبها واجعلني خير جار"



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان عن استلام منزله الجديد في الرياض بالمملكة العربية السعودية بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "أنستجرام".

وأوضح "رمضان" بمقطع الفيديو استلامه منزله بالرياض واستعرض تفاصيله بالتجول بالمنزل وعلق قائلًا: "الحمد لله امبارح وفي وقت قياسي استلمت بيتي في البلد الأقرب إلى قلبي المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض".

ووجه الشكر التحية للشعب والحكومة السعودية قائلًا: "اللهم بارك هذه الأرض المباركة واحفظ ملكها وسمو ولي عهدها وحكومتها وشعبها الغالي واجعلني خير جار، ثقة في الله نجاح".

وكشف "رمضان" خلال الأيام القليلة الماضية عن تواجد بأحد الاستوديوهات في الرياض حيث ظهر وهو يعمل على عدد من التراكات الغنائية الجديد وعلق قائلًا: "من ستوديو مرواس يتم الآن تصنيع أول صواريخ عربية عابرة للقارات من أرض الرياض بالمملكة العربية السعودية إلى كافة بقاع الأرض، صناعة عربية، ثقة في الله نجاح"

ويعرض لمحمد رمضان حالياً أحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "ع الزيرو" والذي بدء عرضه يوم الأربعاء 2 أغسطس ضمن أفلام موسم الصيف ويحقق نجاحاً بشباك التذاكر المصري وسط منافسة لعدد من الأعمال السينمائية التي يتم عرضها منها فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي.