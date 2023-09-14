"سيما2".. أغنية جديدة تجمع أحمد الفيشاوي ومطربة الراب دارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو كليب جديد بعنوان "سيما2" مع مطربة الراب الشهيرة "دارين" وهو التعاون الأول بينهما.

ويحاكي الفيديو كليب أحوال الدنيا التي تشبه السينما، وقام الفيشاوي بتصويره في القاهرة، واعتمد في إخراجه للكليب على الإضاءة الطبيعية بدون استخدام معدات كبيرة، وتعد تجربة الإخراج ليست الأولى للفيشاوي، إذ أخرج العديد من أعماله أخرها "سوري ماما".

كان الفيشاوي أعلن عن بدء تصوير فيلمه السينمائي الجديد "عادل مش عادل"، وكتب الفيشاوي، عبر حسابه على إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم (عادل مش عادل)، قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري".

وعُرض مؤخرًا لـ أحمد الفيشاوي فيلم "رهبة" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلاً ذكائه وشجاعته ليتعرض لحادث أليم يقلب حياته رأساً على عقب.