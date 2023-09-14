محمد ثروت يفتتح حفله في جدة بتتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

افتتح المطرب الكبير محمد ثروت حفله في جده، والذي يُقام اليوم الخميس 14 سبتمبر ضمن حفلات صيف جدة في المملكة العربية السعودية، بتتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة".

الأغنية كلمات الشاعر سيد حجاب وألحان الموسيقار ميشيل المصري. المسلسل كان قد حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه بداية من أغنية التتر، وشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز وجيهان نصر وشيرين سيف النصر.

كان المطرب الكبير محمد ثروت شارك جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بفيديو من كواليس استعداده لحفله الغنائي المُقرر إقامته الليلة على مسرح بنش مارك في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلق ثروت على الفيديو: في انتظار جمهورنا الغالي الحبيب في ليلة الزمن الجميل على مسرح بنش مارك في جدة.

وتنقل شاشة "MBC مصر" في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس 14 سبتمبر على الهواء من مدينة جدة حفل النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي في ليلة من الزمن الجميل ضمن حفلات جدة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقدم النجوم محمد ثروت وميادة الحناوي وعفاف راضي خلال الحفل مُختارات مميزة من أبرز أعمالهم الغنائية التي اشتهروا بها والتي تحظى بتجاوب كبير من الجمهور.