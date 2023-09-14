شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر ومحسن محيى الدين وثراء جبيل فى افتتاح الدورة الخامسة من ملتقى ميدفيست مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين علي حضور افتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم اليوم بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، حيث حضر كل من مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر ، والنجمة سوسن بدر ، والفنانة ثراء جبيل ، والفنان محسن محي الدين ، والفنانة زينب غريب ، والفنانة جيهان الشماشرجي.

ومن المفترض أن هناك العديد من الفاعليات خلال الملتقى منها تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، كما تناقش ندوة عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟، مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد على.

وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم النجمة القديرة سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.