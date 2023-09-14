شكرا لقرائتكم خبر عن مينا النجار فى افتتاح ميدفيست مصر: الفعاليات الثقافية ليست سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل حفل إفتتاح الدورة الخامسة من ملتقي ميدفيست مصر ، والذي أقيم اليوم بالجامعة الأمريكية بميدان التحرير ، وقدم الحفل الفنان يوسف حشيش ، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري .

وقال مينا النجار مؤسس ورئيس الملتقي : أول نسخة من المهرجان كانت في سينما مركز الابداع بدعم من وزارة الثقافة ، وبعد ستة أعوام اليوم نحن بالجامعة الأمريكية وخلال الست أعوام أحداث كثيرة ، فقد عرضنا داخل المستشفيات والمصانع ، وبالمناسبة الفاعليات الثقافية ليست سهلة علي الإطلاق ، فهي مجموعة من التفاصيل وراءها فريق عمل كبير جداً ، هم من ساعدوا هذا الملتقي .

وتشكلت لجنة تحكيم ملتقي ميدفيست - مصر من المخرج يسري نصر الله ، والمنتج محمد تيمور ، ودكتورة منال سويسي .

وقد حرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم الفنان مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر ، والنجمة سوسن بدر ، والفنانة ثراء جبيل ، والفنان محسن محي الدين ، والفنانة زينب غريب ، والفنانة چيهان الشماشرجي.

ومن المفترض أن هناك العديد من الفاعليات خلال الملتقي منها تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي،

كما تناقش ندوة عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟، مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد على.

وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم النجمة القديرة سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.