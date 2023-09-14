شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر بعد تكريمها فى ميدفيست: أشكر القائمين على المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سوسن بدر عقب تكريمها من ملتقي ميدفيست- مصر : بشكر إدارة ملتقي ميدفيست علي التكريم ، وأحيي ملتقي ميدفيست لأنه قادر علي التطور يوماً وراء الأخير ، وهناك ذكري خاصة لي مع مينا مؤسس الملتقي ، وهو والده الصديق العزيز الذي كان من أجمل وأهم المخرجين التي عملت معهم ، ومينا لا يختلف عن والده ابداً .

وقد حرص عدد من الفنانين علي الحضور منهم الفنان مينا النجار مؤسس ميدفيست مصر ، والنجمة سوسن بدر ، والفنانة ثراء جبيل ، والفنان محسن محي الدين ، والفنانة زينب غريب ، والفنانة چيهان الشماشرجي.

ومن المفترض أن هناك العديد من الفاعليات خلال الملتقي منها تقديم المخرج الكبير يسري نصر الله لندوة تحت عنوان «شخوص وعوالم يسري نصر الله» يديرها الناقد السينمائي والكاتب أحمد شوقي، كما تناقش ندوة عقب عرض مجموعة من الأفلام بعنوان علاقة الوصم وما يطلق عليه طبيعي؟، مع المخرج تامر عشري ودكتور ألفت علام ويديرها دكتور خالد على.

وكان المهرجان قد أعلن عن تكريم النجمة القديرة سوسن بدر احتفاءً بمسيرتها المتفردة والممتدة لسنوات عديدة وقدمت تاريخًا متميزًا ومتنوعًا بين السينما والتلفزيون والمسرح، وتميزت بأدوار جعلتها تحتل مكانةً خاصةً لدى الجمهور، فضلًا عن إسهامها في زيادة الوعي وتغيير المفاهيم حول قضايا مجتمعية مختلفة ومهمة.