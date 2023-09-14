المصمم الياباني ساتوشي كواتا يفوز بجائزة "إل في إم إتش"

الرياص - اسماء السيد - باريس: فاز مصمم ماركة الملابس الجاهزة للجنسين "سيتشو" الياباني ساتوشي كواتا الأربعاء بجائزة "إل في إم إتش" لمصممي الأزياء الشباب التي تمنحها مجموعة المنتجات الفاخرة منذ عشر سنوات.

وأشادت دلفين أرنو، ابنة الرئيس التنفيذي لمجموعة "إل في إم إتش" برنار أرنو، بالمصمم البالغ 39 عاماً، مشيرة إلى أن تصاميمه تجمع بين "إتقان القصّات والأناقة"، و"تجمع بين النقاء والدقة". وحصل الفائز على جائزة مالية مقدارها 400 ألف يورو وسيحصل على رعاية توجيهية لمدة عام داخل المجموعة.

ونقلت صحيفة "لوموند" عن ساتوشي كواتا قوله "تعلمت الخياطة في سافيل رو (في لندن)، والجنون الابتكاري مع غاريث بيو، وأزياء الشارع مع كانييه ويست، والأناقة مع ريكاردو تيشي، وتصميم الأزياء الراقية مع جون غاليانو. لقد عملت في كل مكان".

وأشارت مجلة "فوغ" إلى أنه "يحب إعادة صوغ ودمج كلاسيكيات خزانة الملابس الأوروبية بتقنية الأوريغامي"، فن طي الورق الياباني.

ومنحت لجنة تحكيم هذه النسخة العاشرة التي أقيمت في مؤسسة لوي فويتون في باريس جائزة كارل لاغرفيلد استثنائياً لشخصين، أحدهما الأوكرانية جولي بيليباس (38 عاماً) مصممة مؤسسة ماركة الملابس الجاهزة للنساء "بِتر" (Bettter)، والآخر الإيطالي لوكا ماليانو (36 عاماً) مؤسس ماركة "ماليانو" للملابس الجاهزة للرجال والنساء.

وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز هذه السنة 860 ألف يورو.