دنيا بطمة تواصل توزيع المساعدات رغم طردها

نشرت النجمة المغربية دنيا بطمة فيديوات رصدت توزيعها المساعدات على المتضررين من الزلزال الذي ضرب بلادها، وأودى بحياة أكثر من 2800 شخص وإصابة ما لا يقل عن 3000 مواطن... وكتبت تعليقاً على الفيديو: "التبرعات مستمرة، حب الوطن من الإيمان".

وجاءت منشورات بطمة رداً على تداول فيديو زعم طردها من مقاطعة الملاح في حي السلام بمدينة مراكش خلال محاولتها توزيع إعانات في المنطقة.

وقالت دنيا بطمة في منشور عبر حسابها في تطبيق "إنستغرام": "شكراً للصحافة النزيهة اللي تنقل الأحداث كما هي اليوم (...) مش وقت الكذب والتربص، خليه بعدين، شمّروا عن سواعدكم وعاونوا ولو بالقليل، عاش الملك...".

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