شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج مسرحية "ياسين وبهية": العمل استغرق عامين وكان صعب جدا لأنه نص شعرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "مساء دى إم سى" صناع مسرحية "ياسين وبهية"، المخرج ومعالج النص يوسف مراد منير، والفنان الشاب حازم القاضي، والفنانة آية أبو زيد والفنانة ليلى مراد منير، بعد حصولهم على 5 جوائز من مهرجان المسرح القومى.

وقال يوسف مراد مخرج العمل، إن المسرحية حصلت على جائزة أفضل عرض مركز ثانى وأفضل مخرج صاعد وأفضل ممثل دور أول وأفضل ممثلة دور أول وأفضل ممثلة دور ثانى، مشيرا إلى أن "ياسين وبهية" نص للدكتور نجيب سرور وفيها حكى ولغة عربية وأنا كنت مؤمن انى لو حطينا حاجة الناس بتقول عليها صعبة في قالب مفهوم وسهل وسلس الناس هتحب المسرح الشعرى هذا غير ان كتابات نجيب سرور كانت بتيجى ناس من المنيا واسيوط علشان يتفرجوا عليها، مضيفا أن المسرحية أخدت مننا سنتين وكان صعب جدا لأنه شعرى.

كما أكد حازم القاضي الذى قام بدور ياسين: "كان نفسى أقدم حاجة للأستاذ نجيب سرور لأنى كنت بحبه جدا من صغرى وكان نفسى أقدم مسرحية من كتابة نجيب سرور وكنت مبسوط جدا بالدور لأنه دور فلاح بسيط بيحب أرضه وبيحب بنت عمه والاحتلال بياخد أرضه وبينتفض وبيدافع عن أرضه والفتاة اللى بيحبها".