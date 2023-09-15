محمد عبد الحافظ يكشف أسرار ووصايا والده المخرج الراحل إسماعيل عبد الحافظ

ميرنا وليد - بيروت - صادفت يوم أمس، الذكرى السنوية الحادية عشرة لرحيل المخرج المصري إسماعيل عبد الحافظ.

وتحدث الممثل الممثل المصري محمد عبد الحافظ، عن شخصية والده المخرج الراحل، وعن علاقته بالممثلين، وقال: "والدي كان شيخ عرب، وكان يتعامل بأصوله مع الناس، وكان بسيط جدًا".

وأضاف: "وأي مشكلة مع الفنانين يحلها لأنه أب لهم، لذلك كان الفنانين يحبوا عم إسماعيل ويعشقوه، لأنه كان يعاملهم كوالدهم، وكان هذا حافز كبير لأن يخرجوا أفضل ما لديهم من قدرات".

وأضاف عبد الحافظ، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيمان عز الدين وهبة الأباصيري: "كتب الكثير من الوصايا في أيامه الأخيرة، منها الدفن بجوار والديه، ووصيته برعايتي لوالدتي وأشقائي".

وختم: "وحشني الكلام معاه وكوباية الشاي، الـ11 سنة على رحيله يعني 11 دقيقة، وحشني كل حاجة فيه".

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