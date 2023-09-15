بالصور - ديميت أوزديمير بإطلالة كاجوال خارجة عن المألوف

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة التركية ديميت أوزديمير صوراً لها بثياب كاجوال على صفحتها الخاصة، حيث ظهرت وهي ترتدي سروال جينز كارغو واسع الرجلين، نسقت معه كروب توب باللون الاسود ذات اكمام طويلة لكن يتبع موضة الثياب المقطعة على الاكتاف، كما سرحت شعرها بتسريحة البان ووضعت نظارات شمسية معلقة على الصور: "سوف القي نظرة واغادر".



ونفت أوزديمير خبر ارتباطها منذ ايام بالدي جي اليوناني سيرجيو حيث صرحت: "لقد كونت الكثير من الصداقات هناك، لكنكم لم تتكلموا غير عن اسم واحد. لا يوجد أحد في حياتي الخاصة".