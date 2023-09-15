إيرادات الأربعاء.. "فوي فوي فوي" الأول و"العميل صفر" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 13 سبتمبر منافسة بين 11 فيلم، هي: "فوي فوي فوي، العميل صفر، شمس، وش في وش، مرعي البريمو، ع الزيرو، بيت الروبي، مستر إكس، البعبع، تاج، أولاد حريم كريم"، وحققت مجتمعة إيرادا بلغ مليونا و599 ألفا و247 جنيها، وزعت على النحو التالي:

فوي فوي فوي

جاء في المركز الأول متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر فيلم "فوي فوي فوي"، محققا 482 ألفا و71 جنيها.

"فوي فوي فوي" تأليف وإخراج عمر هلال، بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم.

العميل صفر

وتراجع فيلم "العميل صفر" للمركز الثاني بعد تحقيقه إيرادا بلغ 414 ألفا و261 جنيها.

"العميل صفر" تأليف وائل عبدالله، بطولة أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، رحمة أحمد، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، وإخراج كريم العدل.

وش في وش

وحصل على المركز الثالث فيلم "وش في وش" وحقق 400 ألف و100 جنيه.

"وش في وش" تأليف وإخراج وليد الحلفاوي، بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، أنوشكا، سلوى محمد علي، خالد كمال، بيومي فؤاد، أسماء جلال، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، دنيا سامي.

أولاد حريم كريم

وفي المركز الرابع جاء فيلم أولاد حريم كريم، بعد تحقيقه 160 ألفا و981 جنيها.

"أولاد حريم كريم" تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، بطولة مصطفى قمر، بشرى، علا غانم، بسمة، داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، هنا داود.

بيت الروبي

أما المركز الخامس فكان من نصيب فيلم "بيت الروبي" محققا 84 ألفا و456 جنيها.

"بيت الروبي" تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية وتارا عماد.

مرعي البريمو

وذهب المركز السادس لفيلم "مرعي البريمو"، بإيرادات بلغت 18 ألفا و930 جنيها.

"مرعي البريمو" فكرة محمد هنيدي، سيناريو وحوار إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد، بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، محمد محمود، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح.

ع الزيرو

وجاء في المركز السابع فيلم "ع الزيرو" بعد تحقيقه 15 ألفا و798 جنيها.

"ع الزيرو" تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران.

مستر إكس

ويأتي في المركز الثامن فيلم "مستر إكس" محققا 14 ألفا و735 جنيها.

"مستر إكس" سيناريو وحوار أحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، محمد أسامة (أوس أوس)، رحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: حلمي بكر، أكرم حسني، إلهام شاهين، عمرو يوسف، ريم مصطفى.

البعبع

وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "البعبع" والذي حقق 3 آلاف و635 جنيها.

"البعبع" تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، محمد عبدالعظيم.

شمس

وفي المركز العاشر جاء فيلم "شمس"، وحقق 3 آلاف و606 جنيهات.

"شمس" إخراج معوض إسماعيل، بطولة عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، علاء مرسي، خالد الصاوي، هدى الأتربي.

تاج

وذهب المركز الحادي عشر والأخير لفيلم "تاج" محققا 674 جنيها.

"تاج" تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر.