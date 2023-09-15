عفاف راضي تفتتح حفلها في جدة بأغنية "هوا يا هوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلت المطربة الكبيرة عفاف راضي على جمهور حفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفقرة الثانية، مقدمة أغنية "هوا يا هوا".

وبعده قدمت أغنية "ردوا السلام"، كما غنت وسط تفاعل الحضور أغنية "ابعد يا حب".

الحفل افتتحه المطرب الكبير محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وغنى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وللموسيقار سيد مكاوي، واختتم بأغنية "بلدي"، وتم تكريمه ومنحه دعوة للمشاركة في موسم الرياض.

جدير بالذكر أن الحفل تختتمه النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، مقدمة باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيها.

الحفل من تنظيم هيئة الترفيه العامة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويأتي ضمن حفلات صيف جدة.