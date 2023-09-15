بعد غنائها "بتسأل يا حبيبي".. تكريم عفاف راضي ومنحها دعوة للمشاركة بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختتمت المطربة الكبيرة عفاف راضي فقرتها في حفل جدة المُقام مساء الخميس 14 سبتمبر والذي امتد للساعات الأولى من صباح الجمعة على مسرح بنش مارك، في المملكة العربية السعودية بأغنية "بتسأل يا حبيبي".

وعقب انتهاء عفاف من الغناء، تم منحها درعا للتكريم، وباقة من الورود، ودعوة من الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، للمشاركة في موسم الرياض.

وشهدت الفقرة مشاركة الفنانة الشابة مي كمال في حفل والدتها المطربة الكبيرة عفاف راضي، وقدمتا معا أغنية "لمين يا قمر"، كما شاركتها تقديم ميدلي من أشهر أغاني الأطفال التي اشتهرت بها النجمة الكبيرة، وبينها: سوسة كف عروسة، وهم النم يا روحي".

وأطلت المطربة الكبيرة عفاف راضي على جمهور حفلها في جدة بالمملكة العربية السعودية، في الفقرة الثانية، مقدمة أغنية "هوا يا هوا".

وبعدها قدمت أغنية "ردوا السلام"، كما غنت وسط تفاعل الحضور أغنية "ابعد يا حب".

الحفل افتتحه المطرب الكبير محمد ثروت بأغنية تتر مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"، وغنى للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وللموسيقار سيد مكاوي، واختتم بأغنية "بلدي"، وتم تكريمه ومنحه دعوة للمشاركة في موسم الرياض.

جدير بالذكر أن الحفل تختتمه النجمة الكبيرة ميادة الحناوي، مقدمة باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيها.

الحفل من تنظيم هيئة الترفيه العامة برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، ويأتي ضمن حفلات صيف جدة.