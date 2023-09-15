ياسمين صبري تستعرض رشاقتها وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة رياضية عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، واستعرضت خلالها رشاقتها.

ميريام فارس

ظهرت الفنانة ميريام فارس، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، صورة بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "صباحكم خير".

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، أحدث ظهور لها مرتدية فستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نادين نسيب نجيم

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن أحدث ظهور لها مع خطيبها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بإطلالة رومانسية.

هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها على انستجرام، صورة ظهرت خلالها ممسكة بدمية على شكل قرد.

ديانا كرزون

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون صورًا مجمعة في إطار واحد تجمعها بزوجها معاذ العمري، وعلقت "أبو سلمى وراشد".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورًا من مسلسل الفريدو الذي من المقرر عرضه قريبا، وعلقت "انتظروا شخصية سوسو قريبا".

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورًا من كواليس أول أيام تصوير فيلمه الجديد "عادل مش عادل".