فيلم Jawan لـ شاروخان يتصدر شباك التذاكر السعودي لهذا الأسبوع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر الفيلم الهندي Jawan بطولة شاروخان، قائمة الإيرادات في دور العرض السعودية، بالتزامن مع الأسبوع الأول لعرضه بالمملكة، إذ حقق 3.6 مليون ريال سعودي (963 ألف دولار) بواقع 74.3 ألف تذكرة مباعة، وذلك وفقاً لبيانات هيئة الإعلام المرئي والمسموع.

وجاء بالمركز الثاني، الفيلم الإميركي The Nun 2، في أول أسبوعه لعرضه بالسعودية أيضاً، مُحققاً 3.2 مليون ريال (869.7 ألف دولار) لـ55 ألف تذكرة تقريباً.

ويُنافس في دور العرض السعودية حالياً 31 فيلماً متنوعاً ما بين عربي وأجنبي، بالتزامن مع نهاية موسم أفلام صيف 2023، حيث حققت تلك الأعمال المعروضة، خلال هذا الأسبوع 15.9 مليون ريال (4.24 مليون دولار) لـ289 ألف تذكرة.

وتستقبل صالات السينما هناك، مع نهاية الأسبوع الجاري، 5 أفلام جديدة، وهي: فيلم الأنيميشن الكوميدي The Rabbit Academy، وفيلم الغموض A Haunting in Venice المستوحاة أحداثه من رواية “حفلة الهالووين” للكاتبة أجاثا كريستي.

كما سيُطرح أيضاً Sympathy for the Devil، وفيلم الأكشن والإثارة 97 Minutes، فضلاً عن فيلم الرعب السعودي “تشيللو” قصة وسيناريو المستشار تركي آل الشيخ وإخراج الإنجليزي دارين بوسمان.

واستعرضت هيئة الإعلام المرئي والمسموع، قائمة ترتيب الأفلام، في شباك التذاكر السعودي، حيث تراجع فيلم الأكشن 3 Equalizer بطولة دينزل واشنطن، إلى المركز الثالث، إذ حقق 3.39 مليون ريال (906 ألف دولار) لـ54.8 ألف تذكرة، ليأتي إجمالي ما حققه هناك على مدار الأسبوعين الماضيين نحو 11.2 مليون ريال (2.98 مليون دولار) لـ181 ألف تذكرة.

وجاء فيلم Retribution بالمركز الرابع، في هذا الأسبوع، محققاً 1.3 مليون ريال (347.4 ألف دولار) لـ23.7 ألف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 3 أسابيع، 7.6 مليون ريال (2.04 مليون دولار) لـ139.6 ألف تذكرة مباعة.

وذهب المركز الخامس، إلى فيلم Sound of Freedom، محققاً 832.5 ألف ريال (22 ألف دولار تقريباً) لـ14.8 ألف تذكرة، ليصل ما حققه على مدار الـ4 أسابيع الأخيرة، إلى 5.5 مليون ريال (1.48 مليون دولار) بواقع 103.5 ألف تذكرة.

واحتل فيلم “العميل صفر” بطولة أكرم حسني، المركز السادس، محققاً 734.5 ألف ريال (195.8 ألف دولار) لـ14 ألف تذكرة تقريباً، فيما تجاوز ما حققه منذ طرحه هناك قبل 3 أسابيع، حوالي 3.64 مليون ريال (971.8 ألف دولار) لـ69 ألف تذكرة، يلاحقه فيلم “وش في وش” بطولة الثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل، والذي حقق هذا الأسبوع 472.4 ألف ريال (126 ألف دولار) لـ7.4 آلاف تذكرة، ليبلغ إجمالي ما حققه هناك على مدار الـ4 أسابيع الأخيرة 3.2 مليون ريال (864 ألف دولار) لـ57.2 ألف تذكرة.

وتراجعت إيرادات فيلم Barbie الذي جاء بالمركز الثامن هذا الأسبوع، محققاً 313.5 ألف ريال (83.5 ألف دولار) لـ5.8 آلاف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه هناك منذ طرحه قبل 5 أسابيع، 15.5 مليون ريال (4.14 مليون دولار) لـ268 ألف تذكرة.

وجاء فيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي، بالمركز التاسع، محققا هذا الأسبوع 284.7 ألف ريال (76 ألف دولار) لـ5.5 آلاف تذكرة، فيما بلغ إجمالي ما حققه هناك على مدار الشهرين الماضيين 28.2 مليون ريال (7.5 مليون دولار) بواقع 545 ألف تذكرة.

أما المركز العاشر، كان من نصيب فيلم “البطة الصفرا” بطولة الثنائي غادة عادل ومحمد عبد الرحمن، حيث حقق 262 ألف ريال (69.8 ألف دولار) لـ5146 تذكرة، لتصل إجمالي إيراداته على مدار الأسبوعين الماضيين 1.3 مليون ريال (354 ألف دولار) لـ25.3 ألف تذكرة.