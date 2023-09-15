نادر الأتات يفجّر مفاجأة مع اسماعيل تمر.. أغنية جديدة تجمعهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: دون سابق إنذار أو تلميحات، فجّر النجم اللبناني نادر الأتات مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلن عن أغنية جديدة تجمعه مع الرابر السوري اسماعيل تمر.

ونشر نادر الأتات صورًا تجمعه مع اسماعيل تمر خلال تسجيل الأغنية الجديدة في استوديو الموزع الموسيقي عمر صباغ في لبنان وعلّق قائلًا: “لهلق بس هيك والباقي قريبًا”، وأضاف باللغة الإنجليزية: “لن ترغبوا بأن يفوتكم ما هو قادم”.

وأعاد اسماعيل تمر من جانبه نشر الصور عبر صفحاته في مواقع التواصل الإجتماعي مشيرًا بدوره إلى حماسه الكبير للأغنية الجديدة.

وفور الإعلان عن المشروع الفني المرتقب، حققت الصور تفاعلًا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ تركوا للثنائي نادر الأتات واسماعيل تمر الكثير من التعليقات التي عبّرت حماسهم للأغنية.