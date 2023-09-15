بالبشكير.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور عبر إنستجرام | شاهد

كتب امير فتحي في الجمعة 15 سبتمبر 2023 03:54 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعيها ومحبيها بـ أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ياسمين صبري في أحدث ظهور

ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام“، وظهرت بالبشكير وكانت تضع الميكاب قبل أن ترتدي إطلالتها من دار أزياء ديور وخطفت الأنظار بجمالها وعفويتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالأتي: “أحلى واحدة، جمالك، قمر ماشاء الله، بحبك في اللبس المحتشم، جميلة”.

انتعاشة فنية لياسمين صبري بعد غياب

انتهت الفنانة ياسمين صبري مؤخرًا من تصوير أحدث أفلامها هو “فيلم أبو نسب” المقرر عرضه الفترة المقبلة.

شارك في بطولة فيلم “أبو نسب” محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

يُعد هذا التعاون الثالث بين الفنان محمد إمام والفنانه ياسمين صبري بعد فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

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