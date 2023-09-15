جورجينا رودريغيز موديل في كليب فنان شهير.. من هو؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأصداء الإيجابية التي تلقتها عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز حول فيلمها الوثائقي “أنا جورجينا”، الذي أدت به بعض المشاهد التمثيلية، وسرقت الأنظار بإطلالاتها المختلفة على السجادة الحمراء، وتقديمها مجموعةٍ من الإعلانات الخاصة ببعض العلامات التجارية، تستعد شريكة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لتجربة جديدة عليها، إذ تظور كموديل في فيديو كليب غنائي.

وفي التفاصيل، شاركت جورجينا مجموعةً من الصور، عبر حسابها على “إنستغرام”، ظهرت في إحداها إلى جانب النجم الكولومبي سيباستيان ياترا، وظهرت في أخرى وهي تقف خلف الكاميرا أثناء تصوير مشهدٍ من المشاهد.

كما يمكن رؤية شريكة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، مع المغني وأطفالها الثلاثة: ألانا مارتينا والتوأم إيفا وماتيو، أثناء وجودهم بموقع التصوير في مدريد.

ومن الواضح أن رودريغيز ستشارك النجم الكولومبي بطولة فيديو كليب أغنية “Energía Bacana”، إذ كتبت تعليقاً على تلك الصور جاء فيه: “يا لها من طاقة رائعة”، في إشارةٍ إلى الأغنية التي من المتوقع أن تصدر يوم الخميس 14 سبتمبر الحالي.

وكعادتها، كانت الأناقة حاضرةً في صورها، إذ ارتدت العديد من الإطلالات المميزة، بما في ذلك “إطلالة” بأسلوب “باربي” مع فستان وحذاء وردي اللون، إلى جانب ارتدائها فستاناً قصيراً باللون الأحمر اللامع.

وتألقت عارضة الأزياء، التي تُقيم حالياً في السعودية، في مهرجان فينيسا بدورته الـ80، إذ حضرت العرض الأول للفيلم الدرامي الإيطالي “Enea”.

واختارت جورجينا الظهور بفستانٍ باللون الأحمر من مجموعة “Vetements” لربيع وصيف 2023، تميز بكشكشة على الصدر، مع فتحة على شكل قلب، وبقماش مجعّد عند البطن، بينما ينسدل مع قماش على شكل حزام عريض وطويل مع ربطة جانبية، وله ذيلٌ طويل.

وأكملت صديقة رونالدو إطلالاتها بقفاز طويل من الساتان الأبيض، فيما زينت عنقها بقلادة ضخمة من الألماس والأحجار الملونة، بالإضافة إلى سوار وخاتم متطابقين، تقدَّر قيمتها بنحو 4 ملايين جنيه إسترليني.

وكشفت جورجينا في الصور التي شاركتها لتلك الإطلالة، أنها استوحت فستانها من إطلالة الممثلة العالمية جوليا روبرتس، التي ارتدتها أثناء تقديمها شخصية “فيفيان وارد” في فيلم “Pretty Woman” عام 1990.

كما شاركت العارضة الأرجنتينية صوراً لها من لحظة وصولها إلى البندقية، إذ كانت ترتدي زياً أسود من قطعتين، هما: مشد “كورسيه”، وبنطال، نسقته مع حقيبة يد “هيرميس بيركين” النادرة، التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني، وإكسسوارٍ لامع تراوح قيمته بين 120 و480 ألف جنيه إسترليني.