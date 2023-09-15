خالد زكي.. “وجه” مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ39

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: يكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأحمر، في دورته التاسعة والثلاثين، الفنان المصري خالد زكي، تقديراً لمشواره الفني، وأعماله المؤرشفة في تاريخ الفن العربي.

وقال مدير المهرجان، الأمير أباظة، إن إدارة المهرجان، الذي سيقام خلال الفترة ما بين الثالث وحتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل، اختارت زكي، تقديراً لتميزه الفني، والأدوار المؤثرة، التي شارك بها طوال مشواره الفني، سواء على صعيد السينما أو التلفزيون، حيث شارك في العديد من الأفلام، منها: “طباخ الريس”، و”فتح عينيك”، و”السفارة في العمارة”، و”ملاكي إسكندرية”، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، منها: “الدوائر المغلقة”، و”زمن الأقوياء”، و”الشهد و الدموع”، و”صاحب السعادة”.

وينظر إلى زكي (مواليد 22 فبراير 1950)، الذي حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، على أنه من جيل رواد الدراما والسينما في مصر، باعتباره عاصر أجيالاً فنية متعددة، كما قام بتقديم أدوار خلدت في أرشيف المكتبة السينمائية العربية، حيث تميز بأداء دور الشخصية القوية في كثير من أعماله، وكان بعيداً عن المبالغة أو الإسفاف في ما يقدم، وقد أجاد كثيراً في تجسيد دور رجل المخابرات في فيلم “السفارة في العمارة” مع عادل إمام، ما رشحه ليقوم بدور “وزير الداخلية” في مسلسل “صاحب السعادة” مع عادل إمام مجدداً ونجله محمد.

ولج زكي الساحة الفنية، بعد أن تفوق في المجال الرياضي، إذ يعتبر ناجحاً وصاحب إنجازات في ألعاب: التنس الأرضي، والسباحة، وكرة الطائرة، والجمباز، لكنه استمع إلى نداء قلبه، وفضل دخول معترك التمثيل.

جاءت انطلاقة زكي الفنية عام 1973، من خلال المشاركة في فيلم “مدرسة المراهقين” مع فؤاد المهندس وشويكار، ليكون محط أنظار المنتجين والمخرجين تالياً، في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام، منها: “عايشين للحب”، و”المنحرفون”، و”حبيبة غيري”، و”اذكريني”، ولعنة الزمن”، إلى جانب مسلسلَيْ “الضباب”، و”طيور الصيف”.

وحصل زكي، مؤخراً، على تكريم خاص من مهرجان القاهرة للدراما، في دورته الثانية، تقديراً لمسيرته الفنية، وباعتباره أحد الذين أثروا الساحة الفنية بإبداعاتهم.

وكان آخر ظهور فني لزكي، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل “المداح 3″، مع الفنان حمادة هلال، وجسد فيه دور دكتور عالم يتحول إلى جن.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأحمر برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي يترأس مجلس إدارتها الناقد السينمائي الأمير أباظة، ويخصص لعروض الأفلام من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.