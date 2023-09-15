نقل ليام باين إلى المستشفى بحالة طارئة.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نُقل نجم فرقة “One Direction” ليام باين (30 عاماً) بحالة طارئة إلى المستشفى بعدما عانى وجعاً حاداً في الكلى خلال عطلة رومانسية كان يقضيها مع حبيبته كيت كاسيدي في بحيرة كومو في إيطاليا.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، كان النجم يحتفل بالذكرى السنوية الأولى له مع كيت عندما شعر أنّه ليس بخير، ونُقل إلى المستشفى في سيارة إسعاف لتلقي علاج طارئ، ومن المقرر أن يبقى هناك أيّاماً عدة.

وقال مصدر مطلع: “ليام في حالة سيئة لكنه في أفصل مكان يمكن أن يكون به وسيتمكن أخيراً الأطباء من الوصول إلى حقيقة ما يحصل معه”.

وتابع: “من الطبيعي أنّه يشعر بالحزن لأن رحلته وكيت إلى بحيرة كومو أُفسدت، لكن على الأقل كانت معه لمساعدته عندما مرض”.

وأشار المصدر إلى أنّه من المتوقع ألّا يغادر ليام المستشفى قبل 6 أسابيع مضيفاً: “يريدون إجراء كل الفحوصات الممكنة لفهم طبيعة المشكلة بالكامل، لكنهم يشكّون الآن أنّه يعاني مشكلة منذ فترة باتت تزداد سوءاً”.

تأتي هذه الحادثة بعد أسابيع قليلة على إلغاء باين عروضه الأخيرة بعدما نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى خطيرة في الكلى.

ونشر النجم مقطع فيديو في حسابه الخاص على “إنستغرام” أعلن فيه أنه مجبر بكل أسى على تأجيل جولته المرتقبة في أيمركا الجنوبية لأسباب صحية، وأرفقها برسالة قال فيها: “لقد أمضيت الأسبوع الماضي في المستشفى بسبب عدوى خطيرة في الكلى، وهذا أمر لا أتمناه لأحد، وقد قال لي الأطباء إنّني بحاجة إلى الراحة لكي أتعافى. كنت أكثر من متحمس لكي أحيي عرضاً أمامكم”.