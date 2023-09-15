إلهام شاهين تواصل دفاعها عن المرأة في فيلمها الجديد.. هذا ما كشفته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية إلهام شاهين لخوض تجربة سينمائية جديدة، بعد فترة من الانقطاع عن السينما، إذ قدمت آخر أعمالها عام 2020 بعنوان “حظر تجول”، ناقشت من خلاله أبرز المستجدات التي طرأت على المجتمع المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

إلهام كشفت في تصريحات صحفية عن تفاصيل ذلك المشروع السينمائي، إذ أوضحت أنه سيحمل عنوان “فيتو” تناقش من خلاله قضية العنف ضد المرأة، وتتعاون خلاله مع المخرج ياسر سامي، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره خلال الفترة المقبلة.

وتتعاون شاهين في بطولة العمل مع الفنانة رانيا يوسف، لكن حتى الوقت الحالي لم يتم إنهاء باقي التعاقدات مع الفنانين المشاركين في بطولته، وعن تفاصيل الشخصية التي تجسدها أكدت أنها ستكون مفاجأة للجمهور.

وعلى صعيد الدراما، تنشغل النجمة المصرية حالياً في تصوير حلقات مسلسلها الدرامي الجديد “ألفريدو” المأخوذ من كتاب “55 مشكلة حب”، للكاتب الراحل مصطفى محمود، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية.

ومن المقرر أن يشاركها بطولته الفنان أحمد فهمي، ندى موسى، ويتولي قيادته المخرج عصام نصار، وتأليف عمرو محمود ياسين، وكانت شاهين قد كشفت خلال تصريحات سابقة لـ”النهار العربي”، عن أن العمل سيناقش عدداً من المشكلات الرومانسية بصورة اجتماعية.

يذكر أنّ إلهام شاهين كانت قد أعلنت تضامنها مع ضحايا إعصار دانيال، مطالبة خلال منشور لها عبر “فايسبوك” بضرورة تدخل الدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان لدعم الحكومة الليبية ومساندتها، وتخفيف آثار التدمير التي شهدتها بلادهم.