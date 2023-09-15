لأوّل مرّة منذ معركته القضائية.. جوني ديب يطلُّ في أول إعلان تجاري لـ”ديور”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بزيّ أسود بالكامل ويقرأ الشعر، أطل النجم العالمي جوني ديب في إعلان العطر الرجالي الخاص بالعلامة التجارية الفاخرة «ديور»، إذ يشارك الممثل البالغ من العمر 60 عاماً في الإعلان الجديد للشركة، الذي يمثل المرة الأولى له لترويج العطر، بعد انتهاء معركته القضائية ضد زوجته السابقة الممثلة الأميركية آمبر هيرد، والتي حكم القضاء فيها لصالحه عام 2022.

وفي الإعلان الذي لا تتجاوز مدته 25 ثانية، يظهر ديب في البداية وهو يعزف على آلة الغيتار، بينما تتداخل بعض المشاهد لنسرٍ يُحلق، ويُسمع صوت ديب وهو يلقي الشعر، ويقول: «يبكي النسر.. وهو يحلق حول فريسته»، قبل أن يظهر وهو واقفٌ بثبات يكمل الشعر، ويضيف: «والشمس الحارقة عالية في السماء الزرقاء.. ويحرك أثر الرياح الباردة أرضاً من الخشب والحجر الجاف».

ويختتم نجم «قراصنة الكاريبي» الإعلان بعين واثقة نحو الكاميرا، ويؤكد أن كل ذلك يعني عطر «سوفاج»، العطر الذي يروجه.

وكانت «ديور» قد شاركت الإعلان الجديد، عبر قناتها على «يوتيوب»؛ لينال أكثر من 330 ألف مشاهدة في 3 أيام، كما شاركت تدوينةً عبر حسابها «ديور بيوتي»، التابع لها على «إنستغرام»، إذ نَشَرَتْ صورةً للممثل الشهير بـ«جاك سبارو»، وكتبت إلى جانبها: «جريء وقوي، في جوهره.. جوني ديب جسد روح (سوفاج)، ولا يعرف الخوف».

في أغسطس الماضي، أكدت مجلة «فارايتي» أن النجم العالمي وقع عقداً جديداً بقيمة 20 مليون دولار مع الشركة الفرنسية، المتخصصة في السلع الفاخرة «ديور»، لمدة 3 سنوات، من أجل ترويج عطرها «سوفاج»، ووصفت حينها الصفقة بأكبر صفقة عطر للرجال في التاريخ، إذ كانت أكبر صفقة عقدتها الشركة قبل ذلك، بقيمة 12 مليون دولار، مع الممثل الإنجليزي روبرت باتينسون.

كما قال موقع (TMZ)، في ذلك الوقت، إن المصور الشهير ويليامز عقد جلسة تصويرٍ خاصة، لالتقاط بعض الصور الخاصة بالممثل، من أجل استخدامها في إعلانات العطر المستقبلية.

ويعمل جوني ديب مع العلامة التجارية منذ عام 2015، واستمرت هذه الشراكة بين الطرفين، رغم مواجهة الممثل العالمي عديداً من المشاكل القانونية، واتهامات بالعنف المنزلي.

ومنذ توقيع ديب مع الدار الفرنسية، أصبح «Sauvage» (سوفاج) العطر الأكثر مبيعاً في العالم، متجاوزاً العديد من الروائح النسائية الناجحة، التي قدمتها علامات تجارية فاخرة مثل «شانيل»، وغيرها.

وحتى خلال محاكمة ديب بتهم العنف المنزلي ضد زوجته، قالت صحيفة «وول ستريت»، إن الدار الفاخرة حققت مكاسب هائلة، وارتفعت مبيعاتها من عطر «سوفاج»، إذ تمكنت من بيع زجاجةٍ كل 3 ثوانٍ، حيث قام محبو النجم بشرائه كنوعٍ من إظهار الدعم له.

يأتي ظهور جوني ديب كمتحدث باسم «ديور»، بعد أكثر من عامٍ على انتهاء قضية التشهير ضد طليقته هيرد، ذات الـ37 عاماً.

ووجدت هيئة محلفين مكونة من سبعة أشخاص (هم خمسة رجال، وامرأتان)، أن ديب وهيرد مسؤولان عن التشهير، لكنها انحازت في الأغلب إلى نجم «قراصنة الكاريبي»، فحصل على تعويض قدره 10.35 ملايين دولار، بينما حصلت ممثلة «أكوامان» على مليونَيْ دولار.

ومؤخراً، أمضى ديب الصيف كاملاً مع فرقته «The Hollywood Vampires»، التي تتكون من: أليس كوبر، وجو بيري، وتومي هنريكسن، وقدمت الفرقة أكثر من حفلٍ غنائي.

كما عاد إلى الشاشة الكبيرة بمهرجان كان السينمائي في مايو الماضي، من خلال الفيلم الفرنسي «جان دو باري»، الذي يؤدي فيه دور الملك لويس الخامس عشر.

ومن المقرر أن يخرج ديب الفيلم المقبل «Modi»، الذي يتناول قصة حياة الفنان الإيطالي أميديو موديلياني، والذي يشارك في إنتاجه مع الممثل الأميركي آل باتشِينو، ‏والمنتج باري نويدي.