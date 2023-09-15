دون شاشة عرض.. انطلاق مهرجان الداخلية السينمائي بسلطنة عُمان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: في حفل بسيط وسط الطبيعة الخلابة ودون شاشة عرض،‬ انطلقت الدورة الثانية لمهرجان الداخلية السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، الثلاثاء، في ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية في سلطنة عُمان.

واستخدم الحاضرون في حفل الافتتاح والمتابعون في المنازل عبر قناة “عمان مباشر” هواتفهم المحمولة لمشاهدة المواد الفيلمية للمهرجان وبرنامج الفعاليات من خلال رمز الاستجابة السريع “كيو آر كود”.

وقال المخرج محمد بن سليمان الكندي، مؤسس ومدير المهرجان في كلمة الافتتاح: “حتماً أن عالم السينما يتطور دون قيود أو حدود، وما نشهده اليوم من اختلاف كبير في كيفية الإنتاج السينمائي، وعلى ضوءه يجب علينا كذلك أن نواكب ذلك التغير والتطور في تقديم السينما للمشاهد والمتلقي، لكي تتماشى مع متطلبات العصر”.

وكرّم المهرجان في الافتتاح مجموعة من مبدعي المحتوى البصري العمانيين وكذلك لجان التحكيم والرعاة ومقدمي الندوات المصاحبة للبرنامج الذي يستمر حتى 15 سبتمبر الجاري.

وتحل البحرين ضيف شرف الدورة الثانية للمهرجان حيث تقام ندوة بعنوان “تاريخ السينما البحرينية” يقدمها المخرج والكاتب البحريني سلمان يوسف في بيت حصن المسفاة، الأربعاء.

ويتنافس في المهرجان 46 فيلماً عربياً وعالمياً على مدى 4 أيام، إضافة إلى فعاليات فنية وسينمائية متنوعة.

وتلقَّى المهرجان في دورته الثانية نحو 146 فيلماً من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، من 21 دولة، حيث تشارك إلى جانب السلطنة كل من الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسعودية، والسودان، والصومال، والعراق، والكويت، والمغرب، واليمن، وإيران، وتونس، وسوريا، وفلسطين، ولبنان.