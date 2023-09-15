بعد نجاح موسمَيْه.. مسلسل “القضاء” يعود بأحداث غير متوقعة قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تمكن المسلسل التركي “القضاء” من تحقيق نجاحٍ كبير منذ عرض أولى حلقاته، إذ استطاع بفضل أحداثه المثيرة والمشوقة أن يتصدر نسب المشاهدة في تركيا، وأن يحظى بمتابعةٍ كبيرةٍ من قبل الجمهور العربي، لذا عكف صُناعه على إنتاج موسمٍ ثانٍ منه، وبعد أن نال الموسم الثاني أيضاً نصيبه من الشهرة، قرروا تجديده لموسمٍ ثالث.

وفي حين أن مشاهدي المسلسل ينتظرون بحماس موعد عرضه، إذ لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن ذلك حتى الآن، أشارت بعض التسريبات إلى أن الموسم الثالث سيحمل الكثير من المفاجآت، لعل أبرزها أنه سيبدأ بمرور زمني مدته 5 سنوات، إلى جانب أن بطلَي القصة: “إلغاز”، و”جيلان” سيكونا منفصلين بعدما كانا متزوجين.

وأكدت تلك التسريبات، أيضاً، أنه سيتم إنشاء رابط أبدي بين “إلغاز” و”جيلان”، إذ سيرى الجمهور أن الثنائي أصبحت لديهما طفلة.

تأتي هذه التسريبات بشأن ما سيتضمنه الموسم الثالث من العمل، بعد ثلاثة أيام من انطلاق تصويره، حيث شارك الحساب الرسمي الخاص بالمسلسل عبر “إنستغرام”، مجموعةً من الصور لنجمَي العمل: بينار دينز، وكان أورغانجي أوغلو، وهما يحملان شارة “الكلاكيت”.

وكانت وسائل إعلامية تركية أكدت انضمام النجم التركي فريد كايا لطاقم تمثيل المسلسل بشخصية “جان”، وكذلك الممثلة التركية تشالا دمير بشخصية مساعدة “إلغاز”.

وانتهت أحداث الموسم الثاني بتعرض “جيلان” لصدمةٍ قوية بعد مقتل زوجها “إلغاز”، إلا أنها بينما تتجول في الشارع محاولةً تهدئة أعصابها، يطاردها شخصٌ ما من مكانٍ لآخر، وبعدما تحاول معرفة هويته، تفاجأ بأنه “إلغاز”، وحينها تظن أنه خيالٌ وليس حقيقة، إلا أن “إلغاز” يحاول إقناعها بأنه حقيقة، ما ترك المشاهدين في حالة حيرةٍ وقتها حول ما إذا كان “إلغاز” حقيقة أم خيالاً.

قبل نحو أسبوعين، شاركت نجمة العمل، بينار دينز، صورة “سيلفي” لها عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، أرفقتها بتعليقٍ جاء فيه: “نعم أنا أيضاً اشتقت لجيلان”، حيث أعادت الحماس إلى قلوب متابعيها لانتظار الموسم الثالث من العمل.

كما عادت وشاركت صورة “سيلفي” أخرى لها، أثناء وجودها في كواليس العمل، قبل يومين، حيث كتبت عليها: “مرحبا.. جيلو عادت”.

يتتبع المسلسل، في إطارٍ من التشويق، جريمة قتل، تبدأ بالعثور على حقيبة سفرٍ في إحدى حاويات القمامة، داخلها جثة فتاة مجهولة الهوية، ما يستدعي من رئيس الشرطة “متين”، ووكيل النيابة “إلغاز”، الابن الأكبر لرئيس الشرطة، للذهاب إلى موقع الحادث للتحقيق في الأمر، وكشف ملابسات هذه الجريمة.

وأثناء البحث عن الأدلة، وتفحص موقع الحادث، يجد المحققون بطاقة ائتمان مصرفية، تعود ملكيتها إلى رئيس الشرطة نفسه، الأمر الذي يجعل نجله الأصغر “شينار” المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل.

وخلال التحقيقات وجمع الأدلة، يلجأ “إلغاز” إلى المحامية الماهرة “جيلان” للدفاع عن “شينار”، لكن الأمور تتعقد عندما تعلم “جيلان” أن الجثة تعود إلى شقيقتها الصغرى “إنجي”.

شخصيات المسلسل:

“جيلان”: محامية ناجحة للغاية وموهوبة جداً في إقناع الناس، تكره الكذب، وتؤمن بأن لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه، ومصممة على معرفة قاتل شقيقتها.

“يكتا تيلمين”: محامٍ ماكر، يمتلك شركة محاماة كبيرة، ويُخفي أسراراً مظلمة.

“إلغاز كايا”: وكيل نيابة صارم، ذكي ومجتهد، ومكلف بالبحث عن قاتل شقيقة “جيلان”.

“متين كايا”: قائد الشرطة ووالد “إلغاز”، يخفي جانباً مظلماً من حياته.