بعد أن ألقوا أساور عليه.. نيك جوناس يوبّخ معجبيه: “توقفوا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أنّ نيك جوناس سئم من مسلسل رمي المشاهير بأغراض عشوائية، إذ وثّقت عدسات الكاميرات لحظة توبيخ النجم الجمهور خلال عرضه الموسيقي الأخير، في ساكرامنتو، كاليفورنيا، يوم الاثنين.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللحظة التي بدأ فيها المعجبون رمي الأساور على المسرح، حيث كان يقف نيك جوناس فيما كان يؤدي أغنية “Rollercoaster”.

وفي الفيديو، يظهر النجم وهو يحاول أن يلتقط بعض الأساور قبل أن يهز رأسه معرباً عن عدم رضاه بما يحصل، طالباً من رواد الحفل “التوقف” عن رمي الأغراض.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل كبير، حيث كتب أحدهم: “ذلك الرجل وبّخ الجمهور وكأنّ كل فرد منهم ابنته. شخصياً لكنت خفت”.

وأردف آخر: “لقد قام بذلك بشكل جيّد. أوصل فكرته من دون أن يبدو وقحاً. تماماً كالآباء”.

وليس نيك أول فنان يتعرّض لهكذا موقف. فمنذ بضعة أيام فقط، تمّ إلقاء عكاز بشكل غير متوقّع على مغني الراب الكولومبي مالوما أثناء عرضه الموسيقي في سياتل ليل 3 أيلول (سبتمبر).

ولحسن الحظ، تمكّن النجم من التقاط العكاز قبل أن يصطدم به ويتسبب بإصابته، بفضل ردّة فعله السريعة.

في المقابل، لم تكن بيبي ريكسا محظوظة لهذه الدرجة، إذ تعرّضت لإصابة برأسها بعدما رمى أحدهم هاتفه الخليوي عليها.

@fbenni_ When you get scolded by Nick Jonas lol at least Kevin was nice about it. Stil stop throwing things