جديد أحمد سليم “حبيبي عدا”.. أغنية إيقاعية باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للفنان المصري احمد سليم بعنوان “حبيبي عدا” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

أغنية “حبيبي عدا” باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي من حيث الشكل الموسيقي للحن، لحن “مقسوم” راقص”، اضافة الى التوزيع الموسيقي الذي جمع بين اللايڤات والآلات الاكترونية وشكل تكاملاً مع اللحن.

أما النص الغنائي لأغنية “حبيبي عدا” قام على الغزل والشرح الوصفي لحالة الحب والغزل بالشريك.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “حبيبي عدا” على طريقة الفيديو كليب مع المخرجة بتول عرفة.

أغنية “حبيبي عدا” من كلمات عمرو المصري والحان محمود انور وتوزيع محمد ياسر وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.