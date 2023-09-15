ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية ميرنا نور الدين جدة زوجها مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، ونشرت صوراً تجمعهم في ليلة عرسهما، وعلقت عليها بالقول: "فى الجنة ونعيمها يا حبيبتى . . هتوحشينا يا حجوجة".

وكانت إحتفلت ميرنا نور الدين منذ فترة بزواجها من مدرب اللياقة البدنية عمر عطية، وذلك في حفل أقيم في فيلا خاصة في مصر، بحضور الأهل والأصدقاء وممثلين.

وحضر الحفل عدد كبير من المشاهير، منهم الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل والمنتج أحمد السبكي، والممثلون المصريون لقاء سويدان، فريال يوسف، علي ربيع، إنجي علاء، يوسف الشريف، مصطفى بسيط، وأوس أوس وصلاح عبد الله.



كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- بعد وفاة جدته.. ميرنا نور الدين تواسي زوجها بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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