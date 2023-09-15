بالصور- من أمام برج إيفل.. منة فضالي تستمتع بعطلتها في باريس

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور من العاصمة الفرنسية باريس، بصور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من أمام برج إيفل بلوك كاجوال، إذ إرتدت فستاناً قصيراً وواسعاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.



يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.



