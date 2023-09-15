بالصور- بالأسود الداكن.. سلمى أبو ضيف تتألق بفستان سواري رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف الجمهور بإطلالتها الجديدة، وظهرت بلوك رائع، وكانت ترتدي فستاناً طويلاً باللون الأسود بكمين طويلين، مكشوفاً عند الكتفين، وسرحت شعرها على شكل كعكة، ووضعت مكياجاً مميزاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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ونالت إطلالتها هذه إعجاب الكثير من المتابعين.

وكانت شاركت سلمى أبو ضيف متابعيها، البرومو الرسمي لمسلسلها المنتظر "حكاية تحت الحزام"، وذلك عبر حسابها الخاص، وكشفت من خلال منشورها عن موعد عرض المسلسل، حيث قالت: "إنتهى الإنتظار أخيراً، حدث بالفعل حكاية تحت الحزام يوم ١٣ سبتمبر".



