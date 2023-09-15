بالصور- إلهام شاهين تكشف عن شخصيتها في "الفريدو".. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "الفريدو"، حيث شاركت صوراً لها من المسلسل، وعلقت عليها بالقول: "إنتظروا شخصيه سوسو قريباً في مسلسل الفريدو، ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".



وكان أعلن القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي، إهداء الدورة 39 للممثلة إلهام شاهين، تقديراً لمشوارها الفني الكبير.

تعقد الدورة 39 بين 3 الى 8 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.

إلهام شاهين أشهر من أن تعرف، فهي فائزة بأكثر من خمس جوائز من مهرجان الاسكندرية كأفضل ممثلة.

كما قدمت مسرحيات، والعديد من المسلسلات منها: أخو البنات، حتى لا يختنق الحب، قال البحر، نصف ربيع الآخر، ليالي الحلمية، البراري والحامول، سامحوني ما كانش قصدي، الحاوي، مسألة مبدأ، قصة الأمس.

كما قدمت العديد من الافلام السينمائية الى جانب الممثلين عادل إمام ومحمود عبد العزيز.



