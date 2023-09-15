بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها- بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب بجمالها وأناقتها المعتادة، ونشرت صوراً ومقاطع فيديو من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وارتدت مايا فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود مكشوف الظهر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً رائعاً أظهر جمال ملامح وجهها.
وكانت أطلقت مايا دياب أغنيتها الجديدة "تقلان"، وهي أغنية باللهجة المصرية، إيقاعية راقصة ومن اللون الغنائي الذي أحب الجمهور مايا فيه، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، وتوزيع موسيقي هادي شرارة. أمّا فيديو كليب الأغنية، فتم تصويره في لبنان مع المخرج جو بو عيد، وأطلت مايا من خلاله على محبيها بجمال لافت.
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