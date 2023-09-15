أول تعليق من أحمد فهمي بعد عرض الحلقة الأخيرة بمسلسل "سفاح الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان أحمد فهمي، على انتهاء عرض مسلسل "سفاح الجيزة" بعد الحلقة الأخيرة التي عرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ونشر فهمي، صورة له من كواليس آخر حلقة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة خلص مسلسل سفاح الجيزة المشروع اللي كنت شغال كل لحظة فيه بشغف وحب، وكان نفسي ده يوصل للجمهور وزي ما في كل لقاء طلعت شكرت كل الناس القائمين على العمل من أكبر واحد لأصغر واحد".

وأضاف: "جه الوقت اللي حابب أشكر فيه حضراتكم السبب الرئيسي في النجاح بعد ربنا ورد الفعل اللي عدى توقعاتي، شكرا بجد لكل حد شكر أو عمل بوست أو كومنت أو حتى نقد إيجابي واتمنى أكون عند نفس مستوي التوقعات في كل عمل جاي غن شاء الله".

مسلسل "سفاح الجيزة" تأليف محمد صلاح العزب، ورشة الكتابة إنجي أبو السعود وعماد مطر، إخراج هادي الباجوري، بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، حنان يوسف، صلاح عبدالله، ميمي جمال، وأحداث العمل مستوحاة من قصة حقيقية وتدور في 8 حلقات.