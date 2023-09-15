شكرا لقرائتكم خبر عن صالون "كلام فى السينما" يناقش تأثير الموسيقى فى السينما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحضور الفنانة الدكتورة سحر نوح، والدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني ناقش المخرج أشرف فايق، خلال صالون كلام ف السينما، تاريخ الموسيقى فى السينما وبداية استخدامها في الأفلام، وطرح فايق في البداية سؤلا حول تحديد المصطلح : فهل هي موسيقي تصويرية أم تصورية؟ واختلف الحضور حول المسمي الأدق لكن البعض أكد أن المصطلح الأدق هي الموسيقى الفيلمية.

تحدثت الفنانة الدكتورة سحر نوح عن تأثير الموسيقي في العمل الفني بشكل عام، وفي السينما بشكل خاص وقالت إن الموسيقى عنصر مهم جدا فى السينما، وهناك أفلام نجحت بسبب تأثير الموسيقى على المتلقى، كما تحدثت عن تجربة والدها الفنان الكبير والموسيقار الراحل محمد نوح، ومنها تجاربه في صناع الموسيقي لأفلام يوسف شاهين فقد تعاون معه في ثلاثة أفلام منها فيلم المهاجر الذي كانت الموسيقي فيه من أهم العناصر المميزة بشهادة الجميع.

كما تحدثت الدكتورة رانيا يحيى عن أهم ثلاثة موسيقيين في السينما المصرية كان لهم الفضل في إحداث نقلة وهم : أندريا رايدر، وفؤاد الظاهري، وعلي إسماعيل، فهذا الثلاثي قدموا روائح في أفلام كثيرة كانت الموسيقي فيها هي البطل، كما تحدثت عن جزء تاريخي له علاقة ببدايات استخدام الموسيقي في السينما وأنها بدأت مع السينما الصامتة تعزف " لايف " داخل دور العرض السينمائي، كما قالت إن سيد درويش هو أول من أدخل البوليفونية في الموسيقي العربية، فقد كان له السبق في استخدام أكثر من آلة موسيقية وإصدار نغمات متعددة في نفس الوقت .



اشرف فايق في صالون كلام ف السينما



الفنانة سحر نوح وحديثها عن الموسيقي في الافلام وتجربة والدها الفنان محمد نوح



الموسيقي التصويرية في السينما .. سحر نوح ود. رانيا يحيي

كما استعرض المخرج أشرف فايق نماذج بالصوت عبر الشاشة لأهم الموسيقي التي قدمت في الأفلام ومنها موسيقي لأفلام "إمبراطورية ميم ، دعاء الكروان ، المهاجر ، وغيرها "، ووعد الحضور بجزء آخر من هذا الصالون بنفس العنوان لأنه موضوع مهم ويحتاج أكثر من لقاء.

حضر الصالون عدد كبير جدا من صناع السينما وصناع الموسيقي منهم : الفنان مجدي صبحي، المخرج هشام عبد الخالق، د. سناء هاشم، د. حسين بكر، د. محمد شفيق، الفنان محمد عبد الواحد ، المخرج عاطف شكري ، والسيناريست حسام الدين مصطفي.

صالون " كلام ف السيما " يقام بشكل شهر برعاية قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان د. وليد قانوش، ودعم من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وجدير بالذكر أن الموسيقى التصويرية أو الساوند تراك هي المعادل المسموع للمشهد السينمائي أو المسرحي أو التليفزيوني أو الإذاعي، وهي من العناصر الأساسية في صناعة الفيلم السينمائي أو المسرحية، وقد سبقت الموسيقى التصويرية على الحوار في الأفلام الصامتة في فجر صناعة السينما العالمية والتي أبرزها هي أفلام شارلي شابلن فنظراً لعدم توافر تقنية الصوت في ذلك الوقت، كان يتم التعبير عن المشاهد من خلال عرض الفيلم الصامت على الشاشة ويقوم الموسيقي أو عازف البيانو بعزف المقطوعات التي تناسب المشاهد المختلفة.



د. رانيا يحيي



صالون كلام ف السيما